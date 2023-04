Inter, Lukaku: “Sto ritrovando la fiducia. Futuro? Non ascolto le voci”

Un destro e un sinistro. Due gol bellissimi, due diagonali che hanno condannato l'Empoli e regalato 3 punti all'Inter. Romelu Lukaku ha trascinato l'Inter nella trasferta in Toscana, chiusa dal 3-0 marchiato Lautaro, su assist proprio del belga. Queste le sue parole a caldo, nel post-partita. “Ho un ottimo rapporto con i tifosi, ho sempre dato il massimo per l’Inter, perché mi ha dato l’opportunità di vincere in un campionato prestigioso e difficile come quello italiano. Devo sempre dare il massimo per questo stemma, perché l’Inter mi ha permesso di diventare quello che sono oggi. Sto ritrovando fiducia, anche nelle azioni individuali o quando cerco i compagni come nel gol di Lautaro. Sono contento per lui perché abbiamo passato un periodo difficile in zona gol ma adesso stiamo ritrovando fiducia. Champions? Adesso la partita più importante è quella di Coppa Italia contro la Juventus. Futuro? Non presto attenzione alle voci, adesso do solo il massimo per l’Inter.”