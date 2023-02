Inter, Marotta ha un’idea per l’estate: prendere un ex Milan

Potrebbe tornare in Italia Franck Kessie e come scrive la Gazzetta dello Sport ci sono i presupposti per una nuova avventura milanese dell’ivoriano. Ma non al Milan ma all'Inter. La volontà di venirsi incontro è infatti reciproca e di lunga data, semmai la novità delle ultime conversazioni è che l’arrivo di Kessie in nerazzurro sarebbe slegato dallo scambio alla pari con Brozovic. Di questa possibilità si è ragionato parecchio prima che cadesse il gong sul mercato invernale, ma d’estate l’operazione potrebbe vivere di vita propria. Ogni movimento dipenderà, comunque, dall’andamento dei prossimi mesi del Kessie blaugrana: Franck immaginava una vita diversa in Catalogna quando firmò a zero dopo l’addio al Milan. Al Camp Nou non ci sono margini per bussare alla porta dei titolari, almeno finché Busquets governerà in mezzo, ma nelle ultime settimane l’ivoriano è diventato meno periferico rispetto agli inizi.