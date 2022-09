Inter, Marotta: “Quando si indossa questa maglia va onorata. Inzaghi…”

Terza sconfitta consecutiva per l'Inter che è stata battuta due volte in campionato da Lazio e Milan e in Champions League ieri dal Bayern. All'indomani della sconfitta all'esordio stagionale nella massima competizione calcistica continentale, Giuseppe Marotta, amministratore delegato area sport del club nerazzurro, ne ha parlato a Sky Sport 24: "Lo stato d'animo è quello di un sano realismo, ogni sconfitta porta con sé un'analisi più attenta delle problematiche. L'Italia calcistica è in seconda fila nel ranking. Lo strapotere della Premier League, della Bundesliga, della Liga è evidente: sono squadre con grandissimo potere di spesa e grandissimi campioni. Ma questo non rappresenta un alibi: ieri abbiamo perso contro una squadra più forte, ma dobbiamo andare alla ricerca di quelli che sono eventuali difetti. Bisogna migliorare sia a livello di singoli che di collettivi, l'Inter è sempre l'Inter: ha una storia importante, deve essere sempre competitiva a prescindere da chi va in campo. Inzaghi ha una rosa di qualità che deve utilizzare nel migliore dei modi, in base alle indicazioni degli avversari e degli allenamenti. Penso che lo stia facendo nel migliore dei modi, anche se purtroppo le ultime due partite sono coincise con due sconfitte. Inzaghi ha la nostra fiducia e sta facendo un ottimo lavoro, sa allenare e gestire benissimo la squadra. Noi siamo l'Inter, e se vogliamo dire una cosa importante è maggiore accortezza da parte di tutti, dalla dirigenza all'area tecnica e ai giocatori. Quando si indossa questa maglia va onorata, mi dispiace per i 60mila di ieri e per i 70mila di altre occasioni. Noi abbiamo un obbligo: dobbiamo ripagarli nel migliore dei modo e non possiamo fare altro che crederci, questi errori serviranno per il futuro".