Inter, Marotta su Dybala: “E’ un’opportunità, ma in attacco siamo apposto”

"Dybala fa parte di quella serie di calciatori svincolati, ed è la prima volta che tanti svincolati di livello sono ancora fermi nel loro essere senza squadra. È la dimostrazione che il calcio sta cambiando, è un calcio che bada a contenere i costi. Dybala rappresentava un'opportunità, ma non possiamo dimenticare che siamo a posto nel settore offensivo: abbiamo una serie di giocatori di spessore, che l'allenatore dovrà gestire nel migliore dei modi. Resta l'affetto nei confronti di Dybala. Il ritorno di Lukaku è stata un'opportunità che dovevamo cogliere. Per me è stato un grandissimo colpo, senza dimenticare che l'attacco dell'Inter è stato il migliore in Italia l'anno scorso. Skriniar? Oggi è un giocatore dell'Inter, l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario. Il 10 arriverà in ritiro e poi vedremo cosa avvadrà. L'anno scorso abbiamo parlato con Romelu e quindici giorni dopo non c'era più. Sappiamo tutti che le cose possono cambiare molto velocemente durante il calciomercato".