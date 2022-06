Inter, Marotta su Lukaku: “Penso arrivi stasera”

Saranno quindi ore decisive per visite, firme e annunci per l'Inter. Come ribadito qualche giorno fa dallo stesso Marotta, il club nerazzurro ha voluto muoversi in fretta sul mercato per affidare a Inzaghi una squadra più pronta possibile già per il raduno. I primi colpi in entrata, dunque, saranno Lukaku, Asllani, Mkhitaryan e Onana, con gli ultimi due che hanno già svolto le visite mediche con l'Inter e che si trasferiranno in nerazzurro a costo zero, una volta finiti i rispettivi contratti (in scadenza al 30 giugno) con Roma e Ajax.