Inter, Marotta torna su Skriniar: “Dentro fascia da capitano ci sono valori importanti”

E' tornato sulla mancata cessione al Psg del difensore Milan Skriniar l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta al Coni: "Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l'appartenenza e l'amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta. Se uno questi valori non li recepisce, non può essere candidato a portarla. Appartenenza e amore per il club, insieme a tutto un insieme di altre situazioni, sono fondamentali per essere buoni capitani". Marotta ha poi concluso con la trattativa sui rinnovi di due calciatori: "Ottimista su quelli di Bastoni e Calhanoglu? Sempre, sempre...".