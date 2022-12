Inter, Mazzola: “Dopo la sosta valori cambiano e contro il Napoli firmo per il 2-2”

Le parole dell'ex nerazzurro sul campionato

Redazione ITASportPress

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Sandro Mazzola, ex calciatore dell'Inter.

Pensieri su Inter-Napoli? La sosta intaccherà i valori emersi nella prima parte di stagione? "Magari un bel pareggio, metterei la firma per un 2-2 a San Siro. All'inizio non credo che ci saranno gli stessi valori in campo, vedremo delle situazioni diverse. Bisognerà capire le condizioni dei calciatori, si frenerà tanto durante le partite".

Incremento del valore di Brozovic dopo il Mondiale? "Mi piace tanto come calciatore, ha disputato un grande torneo". Questa sera si giocherà Argentina-Croazia... "Mi piace la squadra croata, è molto compatta e tanto forte. Sarà una bella partita. Perisic è davvero bravissimo, un grande calciatore".

Potrebbe essere la partita di Lautaro? "Ogni tanto si perde, ma è un ottimo giocatore. Spesso pesa su di lui l'andamento di alcune partite. I suoi momenti negativi dipendono dal suo carattere, il quale non riesce a reggere il peso di determinate sfide".

Parabola discendente di Dybala? "Paulo si è sopravvalutato, ha iniziato a non stare con i compagni e ripetere alcuni esercizi. Non si sta allenando abbastanza, deve rimettersi in sesto per ammirare la Joya di anni fa. I suoi infortuni sono dipesi anche dalla scarsa intensità dei propri allenamenti".

L'Inter non è riuscita ad ingaggiare Paulo in estate: scelta adeguata? "Avrei preferito vederlo in nerazzurro, perché ha regalato spettacolo in campo nel corso degli anni. Se sta bene è un cavallino da ammirare sul terreno di gioco".

Quale calciatore del Napoli vorresti all'Inter? "Il Napoli bisogna lasciarlo così com'è, non deve essere cambiato nulla di questa splendida squadra".