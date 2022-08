Inter, Mensi DigitalBits: “Non gestiamo noi la partnership commerciale”

I problemi contrattuali tra l’Inter e Digitalbits, sembrano ancora essere in atto anche se c'è una presa di posizione importante. Daniele Mensi, Managing Director di DigitalBits, rispondendo agli utenti del gruppo ufficiale Telegram della piattaforma sul caso legato ai mancati pagamenti verso l’Inter per la sponsorizzazione di maglia ha detto: “Come più volte ripetuto, le partnership con Inter e Roma sono contrattualmente gestite da Zytara, quindi se qualcuno si aspetta da noi una risposta o dettagli in merito, purtroppo, nessuno di noi può parlare a nome suo. Conoscendo tutti i team coinvolti, sono fiducioso che prenderanno tutte le misure necessarie per dare a tutti noi la fiducia e l’impegno per sfruttare la blockchain di DigitalBits. In definitiva, qui è dove viene creato il valore: fidiamoci del processo”, ha concluso Mensi. Dallo scorso 1 luglio, la criptovaluta è diventata sponsor di maglia dell’Inter, sostituendo Socios, dopo aver firmato un accordo nell’estate 2020 da 85 milioni di euro in quattro stagioni.