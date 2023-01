Inter, addio a Skriniar: chi sono i possibili sostituti

Il punto sul mercato

Redazione ITASportPress

Milan Skriniar è pronto a salutare l'Inter. Il difensore slovacco, infatti, non pare intenzionato a rinnovare il suo contratto con i nerazzurri in scadenza il prossimo 30 giugno. Per questo motivo la dirigenza è orientata a setacciare il mercato per cercare un sostituto nello stesso ruolo che possa essere all'altezza. Skriniar, infatti, potrebbe approdare al PSG che è pronto a garantirgli uno stipendio da 9 milioni di euro a stagione con un bonus alla firma di oltre 20 milioni.

Il primo nome finito sul taccuino dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta sarebbe quello del centrale difensivo serbo classe 1997 Nikola Milenković, attualmente in forza alla Fiorentina e già associato alle mire dell’Inter nel corso del calciomercato estivo 2022. L'Inter avrebbe già trovato da tempo l’accordo relativo ai parametri economici e temporali del possibile contratto con l’agente di Milenković, Falì Ramadani, ma l'ostacolo resta la cifra del trasferimento: la Fiorentina chiede non meno di 30 milioni, decisamente troppo per le attuali casse dell'Inter.

Il secondo profilo vagliato dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta sarebbe quello del centrale difensivo del Torino, Perr Schuurs. Classe 1999, il giocatore scuola Ajax sta sostituendo in maniera ottimale Bremer, passato in estate alla Juventus. le prestazioni dell'olandese sono sempre più convincenti, motivo per cui anche l'Inter si è iscritta alla lista delle pretendenti. Attualmente i nerazzurri avrebbero fatto un semplice sondaggio, nulla più, ma nelle prossime settimane non è da escludere qualche sviluppo.

Altri due nomi che stuzzicano la dirigenza dell'Inter sono quelli di Tiago Djalò, difensore classe 2000 del Lille e Chris Smalling della Roma. Quest'ultimo sarebbe in vantaggio sui rivali in virtù del contratto in scadenza a giugno. Per questo motivo l'inglese potrebbe arrivare gratuitamente, aspetto non da poco visto l'attuale situazione finanziaria dei nerazzurri.