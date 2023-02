Inter-Milan, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo questa sera alle 20:45 per il derby della Madonnina.

Momento decisamente diversi tra le due formazioni con l' Inter di Inzaghi che sembra partire con i favori del pronostico. In campo Lautaro Martinez e Dzeko anche se Lukaku scalpita per una maglia. Ci dovrebbe essere Skriniar in difesa ma non sarà più capitano. Barella e Calhanoglu in mezzo con Mkhitaryan.

Il derby Inter-Milan si giocherà al 'Meazza' in San Siro domenica 5 febbraio 2023. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20:45.

Il match della Madonnina si potrà seguire in diretta grazie a DAZN. Si tratta di una piattaforma visibile sulle moderne smart tv, grazie alla sua applicazione. In alternativa, può essere fruita anche su televisori non smart dotandosi di un TIMVISION BOX, un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o di una console da gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).