Inter, morto l’ex ds Giancarlo Beltrami

E' morto oggi Giancarlo Beltrami all'età di 85 anni per anni dirigente ed ex calciatore. Ricoprì l'incarico di direttore sportivo all'Inter per ben 16 anni, da 1977 al 1993, con 6 trofei all'attivo in quel periodo. Beltrami disputò diverse partite in B con la maglia del Varese. poi giocò a Verona, Bolzano, Cosenza, Livorno e Monza. Da ds Beltrami ha vissuto le presidenze nerazzurre di Ivanoe Fraizzoli ed Ernesto Pellegrini, stagioni durante le quali l'Inter ha vinto due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e la prima Coppa Uefa della sua storia, quella alzata dopo aver sconfitto la Roma nel derby italiano.