Inter, mossa decisiva per il futuro di Bastoni: c’è un unico step da superare

È stato programmato entro la fine dell'anno l'incontro fra l' Inter e gli agenti di Alessandro Bastoni per provare a trovare un accordo sul rinnovo di contratto. L'attuale, infatti, è in scadenza nel 2024.

Stando a quanto riportato da Tuttosport il club nerazzurro è la priorità assoluta del difensore che ama la società e tutto l'ambiente ma che, dal canto suo, ambisce anche a vedere riconosciuto il suo valore in termini di ingaggio.

In tale ottica, Bastoni pare voglia avere cifre da top player con un ingaggio attorno ai 4 milioni di euro rispetto ai 2,8 attualmente percepiti. Da capire quali saranno le intenzioni della società nerazzurra che, allo stesso modo, sta operando per l'altro difensore centrale, Skriniar. Pure in questo caso, lo step da superare è l'accordo economico che dovrà essere almeno vicino alle possibili tentazioni straniere da Premier League e Psg.