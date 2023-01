Inter-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi a San Siro alle 20:45 per il match di Serie A.

Redazione ITASportPress

Inter-Napoli si gioca oggi, mercoledì 4 gennaio 2023 alle ore 20:45. Si tratta del big match di giornata per il 16esimo turno di Serie A. A San Siro si sfidano nerazzurri e partenopei.

Inter-Napoli, le ultime Grande entusiasmo e attesa per il ritorno della Serie A dopo la sosta per il Mondiale e di Natale e non poteva esserci un rientro più scoppiettante di questo con il big match tra Inter e Napoli. I padroni di casa di Inzaghi si dovrebbero affidare a Dzeko e Lukaku in attacco con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Onana in porta con Skriniar, Acerbi e Bastoni a protezione.

Nel Napoli Osimhen con Kvaratskhelia e Politano in avanti. In mezzo al campo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Qualche dubbio in difesa davanti a Meret con Rrahmani non al top e Juan Jesus favorito accanto a Kim.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita di oggi tra Inter e Napoli, come detto, avrà inizio alle 20:45 a San Siro e sarà valida per la 16^ giornata di Serie A. Il match verrà trasmesso in diretta e streaming.

La sfida verrà trasmessa in esclusiva da DAZN, con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Massimo Ambrosini. La partita si può vedere anche in streaming sull'app e sul sito di DAZN, o sul canale 214 di Sky, Zona DAZN.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Dzeko.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.