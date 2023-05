Inter ne fa sei al Verona, Lazio batte il Sassuolo, Milan fermato dalla Cremonese. Roma pari

Quarta vittoria consecutiva la terza in campionato per l'Inter che spazza via il Verona al Bentegodi con un pesante 6-0. Ad aprire le marcature l'autorete di Gaich, che di testa infila Montipò sul cross di Dimarco. Poi Calhanoglu inventa il 2-0 con un destro dalla distanza, prima del tris di Dzeko. Nella ripresa la doppietta di Lautaro è inframezzata dalla seconda rete di giornata di Dzeko. La Lazio rinvia la festa del Napoli battendo in casa il Sassuolo per 2-0.In avvio segna Immobile: il Var prima convalida e poi annulla. La sblocca Felipe Anderson su assist di Marcos Antonio. Pericoloso Zaccagni, Matheus Henrique spreca il pari. Traversa di Frattesi. Assalto degli emiliani nella ripresa, ma i biancocelesti la chiudono nel recupero con Basic. Il Milan invece pareggia in casa contro la Cremonese per 1-1. La squadra di Pioli fa la partita e sfiora il vantaggio nel primo tempo con Origi e De Ketelaere. Nella ripresa è Brahim Diaz a divorarsi il gol del vantaggio. Okereke entra e segna dopo aver superato Kalulu e Thiaw. Nel recupero punizione rasoterra di Messias con la palla che termina in rete. La Roma ha pareggiato a Monza 1-1. Subito pericoloso Mota, i giallorossi cercano la risposta con Solbakken e sbloccano con El Shaarawy dopo l'errore di Di Gregorio. Il Monza va vicino al pari con Mota, l'1-1 lo firma Caldirola prima dell'intervallo. In avvio di ripresa Carlos Augusto vicino al gol, problema muscolare per El Shaarawy che esce al 69'. Nel finale espulso Celik, mentre Ibanez e Carlos Augusto non trovano il gol da tre punti. In classifica Lazio 64, Juve 63, Inter 60, Milan a 58 con Roma e Atalanta