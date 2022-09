Inter, nodo Skriniar: sloveno potrebbe andare via a gennaio

L'Inter dopo le batoste in campionato cerca rivincite ma sabato sulla strada dei nerazzurri c'è la Roma di Mourinho. Ma la pausa per le nazionali ha lasciato strascichi negativi: Inzaghi dovrà fare a meno di Brozovic per circa un mese. Un'assenza pesante, un giocatore difficile da sostituire. Ma Inzaghi ci proverà con il talento giovane di Asllani. E i nerazzurri guardano oltre i problemi immediati e cercano di centrare qualche altro colpo per il futuro come quello di Asllani: nella lista, per la fascia sinistra, Pedraza e Mazzocchi, mentre continua a impensierire il caso Skriniar, la corte del Psg è sempre più serrata. Lo sloveno chiede troppo ma l'Inter non può perderlo a zero. Senza intesa il calciatore potrebbe andare via a gennaio.