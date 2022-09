Inter, oggi Inzaghi saprà se Lukaku contro la Roma ci sarà

Inter in ansia per il belga

Sabato l'Inter sfida la Roma e Simone Inzaghi spera di avere a disposizione l'attaccante Romelu Lukaku. Il belga prosegue bene il recupero post- infortunio e la rincorsa verso il ritorno in campo è rapida. Nel clan nerazzurro però si vogliono evitare ricadute, considerando anche il Mondiale alle porte, e la prudenza sull’impiego del belga contro i giallorossi è d'obbligo. Oggi è previsto il rientro definitivo in gruppo e solo a quel punto si deciderà la strada migliore. Lukaku si era fermato a fine agosto e ha poi lavorato duramente tra casa, Appiano e pure il centro federale di Tubiga in Belgio. Se le sensazioni delle corse in partitella saranno buone, e il rischio ridotto quasi a zero, allora Big Rom sarà della partita con la Roma. Anche se resta comunque in dubbio una partenza da titolare.