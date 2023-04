Inter pensa ad un premio in denaro in caso di quarto posto

La dirigenza vuole motivare i giocatori, prendendo in considerazione la possibilità di un premio in denaro

Alla luce delle deludenti prestazioni messe in mostra in campionato, l'Inter avrebbe pensato ad un escamotage per motivare i protagonisti. Non è servita a nulla, infatti, la riunione tra dirigenza e Simone Inzaghi dello scorso sabato. Così, i nerazzurri avrebbero pensato di garantire un premio in denaro ai giocatori in caso di raggiungimento della zona Champions.