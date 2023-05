Inter, rinnovo ancora in bilico per Bastoni ma filtra ottimismo

Continuano i negoziati tra club e giocatore, con ancora distanza tra domanda e offerta... ma filtra ottimismo per accordo

Redazione ITASportPress

La finale di Champions League conquistata porta rinnovi in casa Inter. In particolare, i nerazzurri ci tengono a tenere ben saldo il terzetto difensivo tutto italiano, quello composto da Darmian, Acerbi e Alessandro Bastoni. Se per i primi due sembra andare tutto per il verso giusto in ottica permanenza, per quest'ultimo le cose sarebbero leggermente più complicate. Si, perché il giocatore è ormai un top di reparto. Oltre che essere particolarmente ambito da parte di top club europei, ovviamente, i quali sarebbero pronti a riempirlo d'oro. Secondo quanto rivelato da TuttoMercatoWeb.com, le intenzioni del classe 1999 sarebbero comunque quelle di restare a Milano ancora per molto. Ma ad una condizione, che vengano rispettate le proprie volontà, economiche e non, cui la società dovrà andare incontro.

Secondo la fonte, infatti, il calciatore avrebbe richiesto una cifra non minore ai 6 milioni di euro a stagione. La stessa, per intenderci, dell'ex collega e capo reparto nerazzurro Skriniar. Per quale motivo? Perché Bastoni vuole diventare il leader dell'Inter, sotto ogni punto di vista, dentro e fuori dal campo. Così, chiede garanzie anche sotto contratto. Dal canto suo, il club avrebbe rifiutato le avance del Psg per il difensore, deciso a rinnovarlo e andare incontro alle richieste. Ma dovranno fare di meglio. Prima offerta intorno ai 5,2 milioni a stagione rifiutata e rispedita al mittente.

La sensazione è che le trattative possano durare ancora per molto. Soprattutto in vista di una finale di Champions League cui Bastoni giocherà sicuramente da titolare. Per cui, il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024 è forse l'ultimo dei problemi. In ogni caso, le parti vogliono la stessa cosa. È solo questione di tempo e che una si decida di venire incontro all'altra.