Inter-Roma, le formazioni ufficiali

La Roma di Mourinho sfida l'Inter. A San Siro si gioca il big match del sabato dell'ottava giornata del campionato di Serie A. Asllani titolare al posto dello squalificato Brozovic, dietro c'è Acerbi e non De Vrij. In mezzo Calhanoglu vince il ballottaggio con Mkhitaryan. L'ex Mou (squalificato) con Dybala dal 1', supportato da Pellegrini e Zaniolo. Panchina per Abraham.