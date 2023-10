Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederla in Tv

Discorso inverso per la Roma di José Mourinho, che andrà ad affrontare i nerazzurri contro una bolgia. L'uomo della serata sarà certamente Romelu Lukaku, che torna a calpestare il prato del Meazza dopo la famosa telenovela estiva che lo ha portato a vestire giallorosso. Big Rom ci sarà e dovrebbe formare la coppia con El-Shaarawy per il tipico 3-5-2. Tante assenze però per la Roma, che per l'occasione dovrà fare a meno di Paulo Dybala, Pellegrini e Renato Sanches, oltre ai già infortunati Abraham e Kumbulla.

Inter-Roma, dove vedere la partita

Inter-Roma, primo big match della decima giornata di Serie A andrà in scena questa domenica 29 ottobre. Il calcio d'inizio è in programma per le ore 18:00 e la gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, con collegamento a partire dalle 17:30. Basterà connettersi dall'apposita app sul proprio Smart Tv, computer o smartphone e scegliere l'evento in questione.