Inter-Roma, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per l'ottava giornata di campionato.

Inter-Roma scenderanno in campo oggi, sabato 1 ottobre 2022 per l'ottava giornata di Serie A alle 18. Big match a San Siro tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di José Mourinho entrambe a caccia di tre punti per fare un ulteriore balzo in avanti in classifica.

Inter-Roma, le ultime

Inter vogliosa di ripartire dopo il duro e inatteso k.o. contro l'Udinese prima della sosta Nazionale. Roma a caccia di un risultato utile dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta non priva di polemiche. Nerazzurri ancora senza Lukaku e con il duo Dzeko-Lautaro Martinez in avanti. Giallorossi che dovrebbero riavere Dybala. Con lui anche Zaniolo e Abraham a completare il reparto più avanzato.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Inter e Roma si gioca sabato 1° ottobre 2022 a Milano, allo stadio di San Siro. Il fischio d'inizio in programma alle 18:00. La sfida tra nerazzurri e giallorossi valida per l'8^ giornata di Serie A sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Per vederla in tv occorrerà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure su console Playstation e XBox; utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o ancora il TIMVISION Box.

Per chi possiede l'abbonamento a e a Sky, sarà possibile attivare 'ZONA DAZN' e vedere Inter-Roma in tv sul canale 214 del decoder di Sky. Per vedere la gara in streaming, servirà invece scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet oppure collegarsi al sito di mediante computer o notebook e selezionare la finestra dell'evento.

Di seguito le probabili formazioni della partita:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Zaniolo, Dybala; Abraham.

