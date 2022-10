Inter-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo il pareggio in Champions League contro il Barcellona, l'Inter cerca conferme ma potrebbe pagare un po' di stanchezza. Ad ogni modo Inzaghi dovrebbe fare non troppe modifiche alla squadra vista in settimana. Lautaro Martinez e Dzeko dovrebbero guidare l'attacco, ancora privo di Lukaku. Possibile titolare in mezzo al campo Asllani. Nella Salernitana out Fazio in difesa. Spazio, invece, in avanti, a Dia con Piatek.