Inter-Sampdoria, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la dodicesima giornata di Serie A.

Inter-Sampdoria in campo oggi, sabato 29 ottobre 2022, per la dodicesima giornata di Serie A. Le due formazioni, guidate da Inzaghi e Stankovic , si daranno battaglia a partire dalle 20:45.

Padroni di casa dell' Inter galvanizzati dal passaggio agli ottavi di Champions League e ora desiderosi di recuperare punti preziosi in campionato. Sampdoria reduce dalla vittoria dell'ultimo turno contro la Cremonese e sicuramente con un entusiasmo ritrovato dopo un avvio di stagione incolore. Nella squadra di Inzaghi da capire se e quanti minuti giocherà Lukaku, tornato con tanto di gol, in Coppa. Tra le fila genovesi dovrebbe essere Caputo a guidare il reparto avanzato blucerchiato.

Probabili formazioni e dove vederla

Inter-Sampdoria è in programma, come anticipato, questa sera, sabato 29 ottobre 2022, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20:45 per la gara che sarà valida per la 12^ giornata di Serie A.