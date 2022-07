Inter, Sanchez chiede di più: la cifra della buonuscita

Proprio dall'uscitda del cileno dovrebbe dipendere l'entrata di Paulo Dybala. L'ex Juventus, infatti, sta aspettando da tempo di poter mettere nero su bianco la firma con la squadra nerazzurra, ancora in pole per lui.

La situazione, però, non è così limpida perché Sanchez, per lasciare l'Inter, chiede una buonuscita davvero elevata. Sarebbero 4 i milioni per ora offerti all'attaccante che, però, avrebbe detto no. Possibile che un rilancio, con un milione in più, potrebbe convincerlo a firmare subito la risoluzione. Da capire, però, se l'Inter attuerà questa mossa o proverà ad andare ancora avanti col "braccio di ferro" sperando nel buon senso del giocatore.