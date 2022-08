Inter, senti Berti: “Skriniar non si tocca. Bremer alla Juventus? Può andare a…”

Due vittorie nelle prime due giornate per l' Inter in questo avvio di campionato. Un successo e un pari, invece, per la Juventus. A parlare dell'inizio di stagione delle due squadre è stato Nicola Berti , storico ex nerazzurro, a La Gazzetta dello Sport.

Il pensiero dell'ex giocatore si è concentrato soprattutto sulle vicende di campo e mercato con i nomi di Skriniar e Bremer su tutti. Sulla possibile cessione di Skriniar al Psg: "Non scherziamo! Milan non si tocca, di sbagliato ha soltanto il nome. Al di là della sua forza, è fondamentale il terzetto che da tre anni protegge Handanovic. Se l’Inter vuole rimanere protagonista non può prescindere da Skriniar, De Vrij e Bastoni". Sull'arrivo fallito di Bremer e il suo approdo alla Juventus: "Se non ho gradito? Macché. Se resta Skriniar, Bremer per me può anche andare a funghi nel Torinese!", ha ironizzato Berti confermandosi vero cuore nerazzurro.