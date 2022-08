Inter, senti Klinsmann: “Lukaku riconquisti i nerazzurri. Skriniar deve restare”

L'ex giocatore ha avuto modo di soffermarsi sul ritorno di Lukaku e anche sul mercato: "Non sono stupito che Romelu sia tornato a Milano, anzi gli do il bentornato nella sua vera casa. Ma bisogna anche aggiungere che niente è scontato... Un pizzico di rischio c’è: questa è un’altra Inter, gioca in maniera diversa e ha fatto una grande stagione senza di lui. Adesso Lukaku dovrà mettersi a disposizione ripartendo da zero dentro un sistema diverso: segnando, ci deve riconquistare. Ma non ho dubbi che succederà: è tornato per essere di nuovo felice".