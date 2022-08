Inter, Shalimov: “Uscivo con Berti e se esistevano gli smartphone…”

L'ex calciatore russo Igor Shalimov ha ricordato la parte divertente della sua carriera all'Inter. Shalimov ha giocato nel club milanese dal 1992 al 1994. "All'Inter mi sono divertito molto. Uscivo con Nicola Berti, e andavamo in un ambiente diverso con tante persone. Io e lui eravamo soli e tutto quello che facevamo non veniva fuori perchè non c'erano telefoni con fotocamera. Oggi con gli smartphone penso che ci avrebbero scattato tante foto", ha detto Shalimov in un video pubblicato sul canale YouTube di Comment.Show. Shalimov, 53 anni, che ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2001, ha giocato anche in Italia per Foggia, Udinese, Bologna e Napoli, dove ha concluso la sua carriera da giocatore nel 1999. Nell'agosto 2022, Shalimov è stato sollevato dal suo incarico di capo allenatore degli Urali.