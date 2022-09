Inter, si fa quadrato attorno a Inzaghi

Nonostante il momento negativo, la dirigenza dell'Inter fa quadrato attorno al tecnico Simone Inzaghi. Al tecnico Zhang jr ha rinnovato la stima -riporta la Gazzetta dello Sport-. Si è costruito un clima di ottimismo per aiutare l’allenatore a non ripetere gli errori dell’ultimo periodo. Insomma, se mai servisse, il presidente, come gli stessi dirigenti, ha (ri)votato la fiducia al tecnico. Tra l’altro, sul finale del mercato lo stesso Steven aveva fatto felice Simone con un no, ai milioni arabi del Psg per Skriniar, e con un sì (assai sofferto, a dirla tutta) per un prestito gratuito di Acerbi. Dopo due mesi le cose dentro l’Inter sono ben più complicate – 4 k.o. nelle prime 9, 3 solo in campionato, sono materiale infiammabile –, e fino a questa sosta si è respirato un senso di precarietà e confusione: per questo il presidente ha voluto ripetere la stessa scena di luglio. Insomma, ha voluto ridare una sponda societaria. Il colloquio più “tecnico”, quello tra dirigenti e Inzaghi, si è svolto dopo il passaggio di Zhang, arrivato alla Pinetina in veste di motivatore.