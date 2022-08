Inter-Spezia, le formazioni ufficiali

Dopo la sofferta vittoria del Via del Mare a Lecce, l'Inter cerca certezze in casa contro lo Spezia. La squadra di Gotti arriva a questa partita dopo l'ottima prestazione e il successo casalingo contro l'Empoli. Inzaghi sceglie Dimarco sull'out di sinistra, panchina per Gosens. Difesa titolare, in avanti c'è la Lu-La. Gotti lancia Agudelo alle spalle di Nzola. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW TV alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD