Inter-Spezia, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 20:45 per la seconda giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Torna la Serie A con la seconda giornata di campionato. Quattro anticipi questo sabato 20 agosto 2022 tra cui anche Inter-Spezia. Il match dei nerazzurri di Inzaghi e gli ospiti guidati da mister Gotti andrà in scena a San Siro alle 20:45.

Inter-Spezia, le ultime

Dopo il debutto vincente per entrambe le formazioni, sia l'Inter che lo Spezia proveranno a dare continuità dal punto di vista del risultato. I nerazzurri padroni di casa favoriti con il tandem Lukaku-Lautaro Martinez pronto a regalare a mister Inzaghi una vittoria. In casa dei liguri, dopo l'1-0 sull'Empoli targato Nzola si cerca il bis anche se al Meazza non sarà così facile. Per la squadra ospite si tratta del terzo impegno stagionale avendo già disputato una sfida anche in Coppa Italia. Per i padroni di casa milanesi, invece, solo il secondo match della stagione 2022-23.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita Inter-Spezia, in programma oggi, sabato 20 agosto alle ore 20:45, valida per la seconda giornata di campionato di Serie A, potrà essere vista in diretta e streaming. A trasmettere la sfida saranno DAZN e Sky.

Nel primo caso sarà possibile seguire il match su smart tv compatibili con la apposita app o, in alternativa, ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per quanto riguarda Sky, invece, si potrà seguire la sfida di San Siro sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 2013 del satellite).

Per la visione in streaming, invece, oltre che sull'app di DAZN disponibile anche su pc, smartphone e tablet, la visione sarà disponibile su Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Kiwior, Caldara, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti