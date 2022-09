Inter, sta per arrivare l’ora di Acerbi: ecco quando può esordire

In casa Inter potrebbe presto arrivare anche il momento di Francesco Acerbi . L'ex difensore della Lazio, arrivato sul gong della sessione estiva di calciomercato, era il rinforzo richiesto da mister Inzaghi per completare il reparto difensivo.

Contro il Torino, per la sesta giornata di campionato, il tecnico tornerà ad affidarsi alle sue certezze, con la linea difensiva composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni, ma secondo La Gazzetta dello Sport già a partire dalla gara contro l'Udinese del 18 settembre potrebbe toccare proprio al neo arrivato.

Acerbi scalpita e sta bene e il mister nerazzuro, con cui ha un ottimo feeling, lo conosce alla perfezione. Vista anche la scarsa forma dei centrali, ed in modo particolare quella di De Vrij, ecco che Acerbi potrebbe avere la sua occasione. Staremo a vedere se il debutto del difensore avverrà davvero prossimamente in campionato o, magari, a sorpresa già in una gara di Champions League.