Inter, sulle maglie c’è sponsor Paramount per gare contro Torino e City

L’Inter presenta la maglia per la finale di Istanbul. Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lo sponsor presente sulla jersey che la squadra indosserà contro il Manchester City nel più prestigioso palcoscenico europeo. Questo accordo rappresenta una storica partnership tra due brand che puntano sempre più a raggiungere un mercato globale. Il logo Paramount+ sarà presente anche sulla maglia nerazzurra in occasione dell'ultima giornata della Serie A TIM 2022-2023 quando la squadra scenderà in campo contro il Torino. La piattaforma statunitense resterà anche nel 2023-24 come retro sponsor. Il via libera è arrivato dalla Uefa dopo che DigitalBits è stata inadempiente sia con il club nerazzurro sia con la Roma: ecco perché sulle maglie a Istanbul non andrà una fondazione, ma un marchio commerciale.