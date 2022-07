Inter, svelata la nuova maglia home 2022-23

"Come per le precedenti stagioni, il nuovo kit si inserisce nell’ampia iniziativa Move to Zero di Nike – un viaggio verso zero emissioni di carbonio e zero rifiuti – che predilige l’utilizzo di materiali alternativi a basse emissioni di carbonio. Le nuove maglie sono infatti realizzate per almeno il 95% da bottiglia di plastica riciclate. Si tratta di un kit rivoluzionario che unisce prestazioni elevate ad una filosofia produttiva che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale".