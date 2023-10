Inter, Thuram: “Contatti con i nerazzurri da tempo, rifiutato il Psg per venire”

Poteva finire al Psg ed essere una riserva di lusso con super ingaggio. E invece no, Marcus Thuram ha scelto l' Inter come sua prossima squadra, credendo nelle potenzialità del suo sviluppo e nelle promesse del club nerazzurro. A riavvolgere il nastro del passato e parlarne è stato lo stesso calciatore, il quale ha concesso un'intervista al famoso quotidiano francese L'Equipe .

TRASFERIMENTO: "Due anni fa mi contattò l'Inter, io giocavo ancora da esterno ma loro mi avevano già individuato come 9 da area di rigore. Pochi avevano questa visione di me, loro avevano una conoscenza molto precisa del mio potenziale sviluppo che mi ha fatto poi decidere per il si. Ho parlato con tanti altri club, ho rifusato il Psg. Sapevo sarebbe stata una scelta che avrebbe definito la mia carriera e alla fine ho fatto la cosa giusta". Poi, continuando ad elogiare il club nerazzurro: "Chi conosce il calcio sa cosa rappresenta l'Inter, i giocatori immensi che ci hanno giocato. Ne sentiamo il peso quando indossiamo questa maglia. È uno dei club più grandi d'Europa. E poi entro in una squadra stabile, che funziona molto bene e può solo fare meglio".