L'attaccante prende la numero 9 appartenuta e lasciata da Edin Dzeko. Nessuna pressione per lui

Niente paura per Marcus Thuram. L'attaccante ha deciso di indossare la maglia numero 9 dell'Inter, affrontando pressione e aspettative da parte dei tifosi. L'annuncio ufficiale è arrivato dallo stesso club nerazzurro tramite profili social. L'ex Borussia Monchengladbach - arrivato a Milano a parametro zero - erediterà quindi la maglia che per due stagioni è appartenuta a Edin Dzeko, ora passato al Fenerbahce.