Inter, Thuram: “Mbappé mi aveva detto che sarei diventato un 9”

Marcus Thuram è una delle rivelazioni della prima parte di stagione della Serie A: l'attaccante francese sta stupendo all'Inter. L'ex Borussia Mönchengladbach ha parlato della profezia di Kylian Mbappé, compagno nella Francia: "Io e Kylian ci conosciamo da quando eravamo piccoli, dai tempi di Clairefontaine. Mi diceva sempre che sarei arrivato ad essere un numero 9 - ha dichiarato a Téléfoot - Lo sentiva, conosce le mie qualità, sa cosa mi piace fare in campo. Mi sento meglio a tutti i livelli, come giocatore e come numero 9 che impara ogni giorno nuove sfaccettature del suo gioco". E poi ha aggiunto: "Fa molto bene alla fiducia. Cerco di lavorare, so che gioco in una squadra importante, con partite importanti ogni fine settimana quindi è certo che sto diventando un altro giocatore".