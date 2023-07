Inter, Thuram: “Obiettivo scudetto. Io e Lukaku diversi”

Intervista a Marcus Thuram a La Gazzetta dello Sport. Il nuovo attaccante dell' Inter ha affrontato diversi temi legati alla sua nuova avventura in nerazzurro partendo dalla voglia di arrivare a Milano: "Mi ero già immaginato due anni fa con questa maglia addosso. E poi l’Inter e i suoi dirigenti mi sono stati molto vicini anche dopo l’infortunio, mi hanno consolato. È una cosa che non ho dimenticato ed è stato naturale scegliere loro", ha spiegato il centravanti.

Se si parla di attaccanti, impossibile non soffermarsi su Lukaku anche perché tempo fa lo stesso Thuram disse 'Vorrei diventare più forte di lui'. Adesso, il francese spiega: "Rispetto a quando parlai in quel modo sono cresciuto, come giocatore e come persona. Dico solo che io e Lukaku siamo differenti. Lo rispetto, ma io sono altro, siamo molto diversi".