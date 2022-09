Inter-Torino, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 18 per la sesta giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Inter-Torino si giocherà questa sera, sabato 10 settembre 2022 alle ore 18. Il match di San Siro sarà valido per la sesta giornata di campionato. I nerazzurri di Inzaghi affronteranno i Granata di Juric che a causa di problemi di salute potrebbe non essere in panchina. Al suo posto Paro.

Inter-Torino, le ultime

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre con l'Inter che dovrebbe ritrovare Barella dall'inizio dopo l'esclusione in Champions League. In avanti è ballottaggio per il posto accanto a Lautaro Martinez. Al momento Dzeko sembra favorito su Correa. Sulla sinistra potrebbe esserci spazio per Gosens anche se DiMarco sta conquistando posizioni. Nel Torino Vlasic e Radonjic dovrebbero agire alle spalle di Sanabria.

Probabili formazioni e dove vederla

Inter-Torino si disputerà, come anticipato, questa sera, sabato 10 settembre 2022 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro. Il fischio d'inizio della gara, valida per la sesta giornata di campionato, è in programma alle ore 18.00.

L'anticipo della 6ª giornata di Serie A sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La partita potrà essere seguita anche in streaming con DAZN sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric