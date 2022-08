Inter, tre con la valigia in mano. Marotta ha già individuato i sostituti

Tra poche ore sarà ufficiale l'addio dall'Inter di Alexis Sanchez che firmerà per il Marsiglia un biennale da circa tre milioni a stagione. Poi il mercato sarà orientato sul pacchetto arretrato che prevede la partenza di Skriniar e Dumfries, i cui nomi continuano ad essere ben presenti nella lista degli acquisti delle big europee. Ma se per il difensore slovacco sembra davvero allontanarsi l’ipotesi Psg – i francesi non si fanno sentire da diversi giorni, dopo aver trattato e offerto fino a 50 milioni cash al club e aver ottenuto il sì del difensore per un accordo da 7,7 milioni netti più bonus -, sirene inglesi continuano a raccontare del forte interesse di Chelsea e Manchester United per l’esterno olandese, su cui Inzaghi spera di poter contare nella prossima stagione e per cui l’Inter non accetterà offerte inferiori ai 50 milioni. L’Inter sta già cercando possibili opzioni per rimpiazzarlo. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, una pista porta ad Alvaro Odriozola, 26 anni, ultima stagione alla Fiorentina ma di proprietà del Real Madrid. Non ha convinto Ancelotti e potrebbe ripartire in prestito, formula preferita dall’Inter. Che sul taccuino ha anche un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: è Timothy Castagne, ex Atalanta e oggi al Leicester. Duttile, può giocare su entrambe le fasce e ha fatto le fortune della Dea con Gosens. Buon profilo, ma Inzaghi spera di trattenere Dumfries.