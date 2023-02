Inter-Udinese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 20:45 per la sfida di Serie A.

Inter-Udinese si gioca oggi, sabato 18 febbraio 2023 alle ore 20:45 per la 23^ giornata di Serie A. Match importante a San Siro per i nerazzurri che dopo il mezzo passo falso del turno precedente (0-0 contro la Sampdoria) sono chiamati a vincere contro i friulani di Sottil .

Inter-Udinese, le ultime

Ancora qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre. Inzaghi proverà a schierare i migliori per la sua Inter anche considerando il prossimo impegno di Champions League. Da capire chi giocherà titolare in attacco con Lautaro Martinez e Dzeko sempre favoriti ma con Lukaku che scalpita. Possibile ingresso di De Vrij in mezzo alla difesa per avere Acerbi fresco in coppa.