Inter-Verona, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20:45 per la 18^ giornata di Serie A.

Redazione ITASportPress

Inter-Verona si gioca oggi, sabato 14 gennaio 2023 alle ore 20:45 per la 18^ giornata di Serie A. Sfida importante per entrambe le squadre che, per motivi diversi, sono chiamate a trovare punti preziosi.

Inter-Verona, le ultime Dopo la vittoria sofferta in Coppa Italia contro il Parma, l'Inter di Inzaghi proverà a riprendere la marcia in campionato. Per farlo, il tecnico si affiderà con ogni probabilità a Dzeko in attacco con Lautaro Martinez. Indisponibile ancora Lukaku. In mezzo al campo qualche dubbio con Calhanoglu e Barella non al meglio con il primo che sembra avere più possibilità di giocare. Al loro posto potrebbero esserci ancora Gagliardini e Asllani come già visto in settimana in Coppa. In difesa torna Skriniar dall'inizio con Acerbi e Bastoni.

Il Verona si affiderà a Kallon e Lazovic dietro la boa centrale Djuric. Hien, Ceccherini e Dawidowicz davanti a Montipò. Out Verdi, al rientro Lasagna.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita tra Inter e Verona andrà in scena, come detto, oggi 14 gennaio 2023 alle ore 20:45. Per vederla in diretta e streaming ci saranno diverse modalità.

Il match tra nerazzurri ed Hellas sarà visibile su DAZN tramite l'app dedicata, fruibile su smart tv oltre che su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box e console di gioco (Xbox e PlayStation).

Visione disponibile anche su Sky a questi canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

La gara potrà essere vista anche in streaming sempre con l'app di DAZN e Sky Go. Ma anche su NOW.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Di Marco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; De Paoli, Sulemana, Tameze, Doig; Kallon, Lazovic; Djuric. All. Zaffaroni