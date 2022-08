Inter-Villareal, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il 2-2 in rimonta col Lione, per l'Inter è tempo dell'ultima amichevole estiva prima della trasferta di Lecce che sancirà l'esordio in campionato il prossimo 13 agosto

Ultimo test per l'Inter di Simone Inzaghi prima dell'inizio del campionato che vedrà i nerazzurri in trasferta al via del Mare contro il Lecce ieri eliminato dalla Coppa Italia e con tanti problemi. La compagine meneghina oggi a Pescara avrà un test probante dovendo affrontare il Villarreal di Emery, semifinalista dell’ultima Champions League. Gli occhi del tecnico saranno soprattutto sulla tenuta difensiva della squadra, che contro il Lione ha lasciato molto a desiderare. Inzaghi cerca risposte dalla SDB (Skriniar, De Vrij, Bastoni). E sì perché Skriniar ritroverà per la prima volta la maglia da titolare, dopo il recupero dall’infortunio con la nazionale e le voci di mercato che lo hanno coinvolto a lungo. Inzaghi riabbraccerà lo spagnolo Pepe Reina, suo portiere alla Lazio, oggi riserva di Rulli al Villarreal. Fischio d'inizio dell'arbitro Rapuano alle ore 19 e la partita sarà visibile solo su Inter Tv il canale tematico del club nerazzurro presente sulle piattaforme Sky e DAZN e poi in differita alle 00.30 su Sportitalia canale 60 del digitale terrestre.