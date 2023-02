Inter, Zanetti: “A fine stagione chiederò la maglia ad un giocatore. Ecco chi sarà”

Elogio speciale arriva per Darmian: "Chiederò a Darmian la maglia da mettere nel mio museo perché è un giocatore silenzioso al servizio della squadra. Un ragazzo professionale, che dà sempre il suo ed è serio. Fa la differenza in qualsiasi gruppo", ha detto Zanetti .

Da una nota lieta ad una dolente: "Skriniar? Non lo so, ma è semplice: noi abbiamo proposto il rinnovo nelle nostre possibilità, lui ha valutato e detto no. Va bene così e la sua decisione va accettata. La cosa più importante è la risposta dell'ambiente che ha capito di dover mettere il giocatore nella condizione di rendere al meglio. Quello che conta è il bene della società e lui è stato il primo a capirlo. L'Inter andrà avanti, Skriniar indosserà un'altra maglia da luglio e gli auguriamo il meglio. Per noi è fondamentale che giochi come nel derby".