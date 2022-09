Inter, Zanetti stimola Inzaghi: “Non si senta solo ma servono i fatti”

Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti analizza il momento in campionato dei nerazzurri attardati in classifica. "L’inizio di stagione non è stato quello ci aspettavamo. Ma dietro ci vedo sempre un’opportunità -riporta la Gazzetta dello Sport - . Tutti dobbiamo dare qualcosa in più, essere più responsabili. Nulla è compromesso, dipende solo da noi e l'Inter ha questa forza perché l’ha già dimostrato, nel recente passato. Va solo ritrovata. La squadra deve essere resiliente. Ha presente la vittoria col Torino? Vuol dire che i valori ci sono. E il gruppo è unito».