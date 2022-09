Inter, Zhang vuole cedere il club. Ecco quanto chiede

L'indiscrezione arriva da Radio Sportiva. «La famiglia Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell'Inter. La richiesta è di 1,2 miliardi». Il processo per la vendita è iniziato. Questa notizia mette tanta elettricità nel mondo nerazzurro già turbato in queste ore per le due sconfitte consecutive in campionato e quella di Champions League che hanno messo in discussione persino l'allenatore Simone Inzaghi.