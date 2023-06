Intervista a ag. Durante: “Milan perdere Tonali per avere Loftus-Cheek non migliora”

In merito al mercato del Milan, all’insegna dei possibili colpi in entrata, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Sabatino Durante, procuratore e intermediario sportivo.

“Lo so, però Tonali era una potenziale bandiera. Non so quanto sia convenuto cederlo, sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda i soldi incassati, intravediamo una nota positiva. Ora c’è un gruzzolo a disposizione da investire per il centravanti”.