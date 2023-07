Intervista a Antonelli: “Milan indebolito, Genoa squadra rivelazione con Gilardino”

“Senza di loro il Milan si è indebolito, perché avevano fatto moto bene. Adesso percepisco molta confusione”.

Non la convince il mercato fatto fin qui?

“I giudizi si danno alla fine, ma non ho capito alcune strategie. Su tutte, la cessione di Tonali: poteva diventare il capitano del Milan. Ma poi anche a livello tecnico: ora devi rifare il centrocampo”.

Il Milan è ormai un’azienda a tutto tondo, come tanti top club mondiali…

“Certo, lo capisco. Però è un calcio davvero difficile da capire. I migliori vanno tenuti, non ceduti subito per far cassa”.

Fronte centravanti chi prenderebbe?

“È un ruolo in cui il Milan è scoperto. Giroud è ormai troppo avanti con l’età. Ho sentito di Morata: buon giocatore, ma anche lui non più giovanissimo. Fossi nei rossoneri prenderei Scamacca: a me piace tantissimo. È giovane, ha talento, ha prospettiva. Ha tutto per essere il numero nove del Milan”.

Come agirebbe nei confronti di De Ketelaere?

“Io lo conoscevo da prima. Quest’anno mi ha colpito in negativo. Il primo anno di Milan è sempre complicato per tutti”.

Lo cederebbe?

“No, vi stupirò: lo terrei e non lo darei via nemmeno in prestito. Anche Leao e Tonali faticarono la prima stagione”.

Le sue aspettative rispetto al Genoa di Gilardino in Serie A?

“Io confermerei una buona parte dello zoccolo duro della Serie B e non farei chissà quali colpi eclatanti. Mi convince molto il gioco di Gilardino. Il Genoa potrebbe essere una delle squadre rivelazione del campionato".