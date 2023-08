Intervista a Bonini: “Juve tieni Chiesa e prendi Lukaku. Flop Pogba? Prenderlo è stato un errore”

Ha la sensazione che Vlahovic resti alla Juve?

“Onestamente no. Per me potrebbe andare via, così come rimanere. Dipende dalle offerte che arrivano”.

La Juve dovrebbe privarsi di Chiesa?

“Nessuno è incedibile, per carità. Però la Juve deve ripartire da uno come lui. È giovane, ha recuperato dall’infortunio ed è anche un punto fermo della Nazionale. Fossi nei bianconeri, farei ogni sforzo per tenerlo. Dovessi scegliere, terrei Chiesa e sacrificherei Vlahovic”.

Come vedrebbe Lukaku nella Juve?

“Io uno come Lukaku lo prendo sempre. Se è al top della forma, non c’è nessuno come lui in Serie A. Poi chiaro: se deve venire alla Juve non motivato come nell’ultima stagione all’Inter, non si faccia l’investimento”.

Poi c’è Pogba, ancora oggetto misterioso…

“Non capisco come abbia fatto la Juve a tesserarlo l’anno scorso. Se aveva tutti questi problemi fisici, perché lo hanno ripreso? Dai test medici doveva emergere qualche anomalia. Non è normale che un calciatore stia fuori per una stagione e mezzo. Ora vedremo quest’anno, ma la scorsa stagione è stata inspiegabile”.

Ma a lei il gioco di Allegri entusiasma? E a Giuntoli?

“Secondo me Giuntoli e la Juve credono per davvero in Allegri. In ogni caso, si è un po’ sempre troppo severi con lui. Senza penalizzazione, la Juve sarebbe arrivata soltanto dietro al Napoli. Per cui i risultati ci sono”.

A quali obiettivi stagionali deve ambire la squadra di Allegri?

“Beh, senza Conference League restano solo scudetto e Coppa Italia. Per cui dico questi due trofei”.

Con chi si contenderà lo scudetto?

“Io dico che, per tutti i cambiamenti che ha fatto, il Milan è un’incognita. Per me se la giocano Juve, Napoli, Inter, Roma e Lazio”.