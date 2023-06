Intervista a Cagni: “Samp no a Grosso ecco chi ti serve. Genoa prenditi Miretti”

Ora Raddrizani pare aver risanato la situazione, però il club rischiava concretamente la catastrofe. Il suo punto di vista? Lei ha conosciuto Ferrero…

“Ferrero è stato presuntuoso in un certo periodo e l’ha pagata cara. Fortunatamente la Samp si appresta a sostenere la Serie B e si è scongiurato il peggio”.

A livello di mercato come agirebbe? Nelle ultime ore si è parlato anche di Lucca…

“Prima però si faccia chiarezza sul nome del nuovo allenatore. Qui si sta pensando al mercato, ma non si sa ancora chi guiderà la squadra. Detto questo, Lucca è molto interessante. La società potrebbe scommettere sulla sua voglia di esplodere, in una piazza tuttavia non semplice come quella di Genova”.

Capitolo Grifone. Le sue aspettative rispetto alla squadra di Gilardino in Serie A la prossima stagione?

“Gilardino se l’è guadagnata e non ha sbagliato nulla in questa stagione. Giusto dare continuità a lui. Dopodichè l’obiettivo deve essere la salvezza. Sulla base di quello che dimostrerà in Serie A, lo valuteremo”.

Come agirebbe al fine di rinforzare l’organico?

“Punterei su qualche prestito di giocatori di top club, magari giovani che hanno bisogno di trovare spazio. Me ne vengono in mente vari della Juve. Su tutti, fossi nel Genoa, prenderei Miretti”.

A proposito di Juve: Dragusin è pronto a rientrare alla base?

“Vediamo se il Genoa lo lascerà andare via. In ogni caso, io ho fonti interne e so che - negli ultimi anni - Dragusin è cresciuto notevolmente. Se la domanda è se è pronto per rientrare alla Juve, la risposta è chiaramente sì”.