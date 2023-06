Intervista a Canuti: “Inter non è sfavorita col City. Milan straniero pensa al profitto”

C’è una partita che ha giocato con l’Inter in cui vi davano per spacciati, poi però vinceste?

“Io giocavo in un’Inter molto forte (ride ndr). Ricordo però una finale di Coppa Italia contro il Napoli (1977-1978 ndr), in cui tutti i giornali ci davano per spacciati. Alla fine vincemmo noi, giocando pure meglio di loro. Magari succede la stessa cosa ai nerazzurri adesso”.

Il suo giudizio su Inzaghi?

“Dico la verità: in campionato, undici sconfitte sono troppe se ti chiami Inter. Il prossimo anno bisogna lottare per lo scudetto. Inzaghi ha praticamente regalato un mese al Napoli e ha perso il tricolore per questo motivo. Però, in generale, ha fatto un grande lavoro con l’Inter: i titoli vinti parlano per lui”.

Si parla di un possibile addio di Lukaku…

“No, Lukaku è il più forte attaccante della rosa dell’Inter. È tornato quello che tutti conoscevamo. Io lo terrei, a costo di spendere tutti i soldi del mercato per il suo riscatto”.

Capitolo Milan. L’ha sorpresa l’esonero di Maldini?

“Sì, ma poi ci ho pensato bene: ormai le squadre sono in mano a fondi internazionali, che non guardano chi c’è o non c’è. Loro pensano solo a fare profitto”.

Come vedrebbe, ipoteticamente, Ibra al suo posto?

“Non so se Ibra vuole fare il dirigente di mercato. Magari potrebbe tornare al Milan come uomo immagine, per dare una dimensione internazionale alla nuova proprietà. Vedremo cosa vorrà fare lui”.